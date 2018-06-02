Salı günü, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, taksi-UBER konusu yine gündeme oturdu. Bu değişiklikle UBER’e D2 Turizm Taşıma Belgesi’ni kiralayan turizm acentelerine de ağır cezalar getirildi.
Bu belgenin UBER tarafından kullanıldığının tespiti halinde, belge sahibi olan turizm firmasına ilk etapta 50 uyarı cezası verilmesi, 2’nci kez korsan taşımacılık tespit edilirse de D2 belgesinin 2 yıl süresince iptal edilmesi karara bağlandı. Taksicileri sevindiren bir adım da önceki gün atıldı.
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), UBER’in kullandığı Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’yle ilgili de ciddi yaptırımları uygulamaya
Buna göre; İBB’nin verdiği Güzergâh İzin Belgesi’ni amacı dışında korsan taşımacılıkta kullananların belgesi iptal edilecek.
1 ARAÇTAN 2 BİN TL
Böylece, UBER’in dayandığı her iki belgeyle ilgili de caydırıcı önlemler alınmış oldu. İlk bilgiler, bu tedbirlerin gerçekten caydırıcı olduğu yönünde. Zira D2 Turizm Belgesi’ni UBER’e kiralayan turizm acenteleri belgelerini çekmeye başladı.
Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, birkaç gün içinde yüzde 30 civarında D2 belgesi UBER’den geri alındı. Bu kararlarla birlikte turizm acenteleri endişeye kapıldı. Çünkü D2 belgeleri iptal olursa asıl yaptıkları turizm taşımacılık faaliyetlerini de yapamaz hale gelecekler.
Anlayacağınız Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak istemiyorlar. Bu sebeple de UBER’den aldıkları komisyondan vazgeçip bu sistemden çıkmayı tercih ediyorlar.
Bu arada turizm acenteleri, UBER’e kiraladıkları D2 belgesi için ciddi komisyonlar alıyor. Bir araç için ortalama yıllık 2 bin TL kazanıyorlar. 50-60 UBER aracıyla çalıştıkları düşünülürse ortada önemli bir rant var.
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