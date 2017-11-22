Uber'e siber saldırı!

Uber'den yapılan açıklamada 2016 yılının Ocak ayında dünya çapında 57 milyon kullanıcı ve sürücünün isimleri, elektronik posta adresleri, telefon numaları dahil olmak üzere tüm bilgilerinin siber saldırı sonucunda çalındığını açıkladı.

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