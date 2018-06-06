İstanbul’da Uber uygulamasının yasaklanmasıyla birlikte Uber araçlarının turizm bölgelerine yöneldiği iddia edildi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum’a gelen Uber araçlar nedeniyle taksiciler ve TÜRSAB belgeli vip taşıma araçları mağdur oldu.
TÜRSAB araçlarını Uber zanneden taksiciler duruma tepki göstermiş, taksicilerle ve Vip araç şoförleri arasında tartışma yaşanmıştı. Arbede yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri ve Şoförler Odası Başkanı araya girmiş ve gerginlik son bulmuştu.
BODRUM'A GELDİLER
Yaşanan olayların ardından Acentelere bağlı Vip araç sahipleri araçlarının arkalarına “Uber’e hayır" yazıları yapıştırarak Uber olmadıklarını belirtti. Ortakent TÜRSAB binasında toplanan yaklaşık 200 kadar vip araç ve sürücüleri TÜRSAB yetkilileri ile görüştü.
Konunun biran önce çözülmesini isteyen araç sürücüleri Taksiciler ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti. Araçlarının arkalarına ve önlerine “Uber’e hayır” yazdıran acenta yetkililer Uber sistemini kınadı.
Konuyla ilgili birçok Acenta sahibi Uber’e hayır dediklerini belirtti. Turizm acentası olan Can Şenkal ise “Uberciler taksi durağını bastı gibi söylentiler oldu. Biz Uberci değiliz. Uber sisteminin karşısında en sağlam şekilde duracak olan vatandaşlarız. Bizler yasal yerli turizm taşımacılarıyız. Turizm taşımacılığı yapan firmalarız. Bizler taksicilerle birlikte omuz omuza bu Uber’i Türkiye’den göndermek için ne varsa elimizden gelen her şeyle karşılarında duracağız. Bu gün buradan toplanmamızın esas nedeni, 13 binden fazla A grubu turizm acentası vardır. Bizler nasıl burada mağdur olduysak onlarda mağdur oldular. Biz burada sesimizi duyurmak için birliğimize geldik. Olağanüstü toplantı kararı alındı ve gündem maddeleri belirlendi. Turizmde yaşadığımız sıkıntıları dile getireceğiz” dedi.
Şenkal, Bodrum’da 5 yüzden fazla Uber araç olduğunu söyleyerek “ İstanbul yasaklanınca hepsi buraya gelirse biz ne yapacağız. Bizi kim koruyacak bu Ubercilerden” şeklinde konuştu.
TÜRSAB Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel ise TÜRSAB’ın belgesi ile Uber yapanların taşıma russatlarını iptal edeceklerini ve TÜRSAB üyeliğinden çıkarılacağını açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.