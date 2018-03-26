Uber nedir? sorusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Uber - taksi geriliminin ardındanda şimdi de gündem Uber şoförünün bir kadın yolcuyu darp edip, yol kenarında bıraktığı iddialarıyla sallanıyor. İşte herkeksin merak ettiği Uber nedir? sorusunun yanıtı ve Uber taksi uygulamasının nasıl kullanılacağına dari detaylar...

UBER TAKSİ NEDİR?

Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi. Uber mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, bu hizmet dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde kullanılmaktadır. Uber'in başlamasından beri, "Uberification" olarak bilinegelen meyil ile diğer birçok şirket onun ticâri modeli benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışmıştır.

Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarımıştır. 2011'de US$49 milyon girişim sermayesi toplamıştır. 2012 itibarıyla Uber uluslararasına genişlemiştir. 2014'te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2015'in sonuna kadar Uber'in $10 milyar gelir oluşturacağı tahmin edilmektedir.

Ehliyetsiz, toplum kaynaklı sürücülerin emniyetsiz ve kanun dışı iddialarına göre birçok devlet ve taksi şirketi Uber'i protesto etmiştir. Uber ar-ge çalışmaları sonucunda otonom araç ile yolcu taşımacılığına başlamıştır.

UBER TAKSİ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Yolcular, Uber uygulamasını akıllı telefonlara indirerek, konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor ve böylece hızlı ulaşım sağlanmış oluyor.

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