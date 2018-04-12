Otomobil paylaşma girişimi Getaround ile işbirliğine giden Uber, Uber Rent isimli yeni servisiyle kullanıcıların en yakındaki kiralık otomobillere ulaşmasını sağlıyor. Getaround servisindeki otomobilleri kısa süreliğine kiralamak için gerekli tüm işlemler Uber uygulaması üzerinden yapılabilir.

ABD’de kullanıma sunulan Uber Rent servisiyle az yakan sedan otomobillerden dev SUV’lere kadar birçok çeşitli araç kiralanabiliyor.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Uber Rent servisinin ilk olarak San Francisco’da başlatıldığını, sonrasında diğer şehirlere açılmasının planlandığını açıkladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YENİ UBER KARARI