Uber rakiplerine karşı casusluk yapmakla suçlandı

Hâkim karşısına çıkan Uber’in eski güvenlik müdürü, dünyanın en değerli özel şirketinin eski CIA ajanlarını kullanarak rakiplerinin bilgisayarlarına sızdığını iddia etti.
Uber ile Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sürücüsüz otomobil girişimi Waymo arasındaki davada ortaya atılan bu iddia, duruşmanın ertelenmesine sebep oldu. Dava, savcıların iddiaları soruşturmasının ardından devam edecek.
Uber’in eski küresel istihbarat müdürü Richard Jacobs, şirketin özel bir casusluk ekibi aracılığıyla rakiplerinin aktivitelerini gözetlediğini ve bunu yaparken dijital olarak arkada iz bırakmayan özel cihazlar kullanıldığını açıkladı.
Jacobs bu yılın nisan ayında açıklanmayan bir sebepten ötürü Uber’den kovulmuştu.
Uber ile Waymo arasındaki davanın merkezindeki kişi ise Anthony Levandowski. Dokuz yıl boyunca Google’da sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışan Levandowski, daha sonra kendi sürücüsüz kamyon girişimi Otto’yu kurmuştu.
Otto, 2016 ağustos ayında Uber tarafından satın alınmıştı.
Waymo, Levandowski’nin işten ayrılmadan önce geliştirdikleri otonom sürüş teknolojilerine dair 14.000 belgeyi indirdiğini iddia ediyor. Nisan ayında açılan davanın ardından, Levandowski delilleri sağlamayı ve cihazlarının incelenmesini reddettiği gerekçesiyle Uber’den kovulmuştu.
Ortaya atılan yeni iddialar, davanın seyrini değiştirebileceği gibi, Uber'e daha büyük sorunlar yaratabilir.
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