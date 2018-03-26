İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'yi dövdüğü iddia edilen sürücü M.Ü.'nün polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı.
Küçükçekmece Adliyesi'nde dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü.'nün "Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadının hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kişi de araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kadından kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ"
UBER sürücüsü M.Ü.'nün Küçükçekmece'de polis merkezinde verdiği ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattığı öğrenildi:
"25 Mart 2018 günü saat 10.05 sıralarında Sarıyer'de UBER uygulaması üzerinden müşteri beklediğim sırada Birgül isimli kadın tarafından Atatürk Havalimanı'na gideceği şeklinde bilgi geldi. Gelen talebi kabul ederek kadının adresine gittim. Burada kadının cep telefonunu arayarak geldiğimi söyledim. Bana sitenin içine girmemi bavul ve valizleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine sitenin içine girerek beklemeye başladım. Bir süre sonra 2 kadın aracıma valizlerle geldi. Valizleri aracıma yükledim. Daha sonra varış yeri olan Atatürk Havalimanı'na doğru gitmeye başladık. Seyrantepe Mevkii'ne geldiğimiz sırada Birgül isimli kadın bana ücretin neden 220 TL olduğunu söyledi. Ben de uygun bir dille ücret ile ilgili bir bilgimin olmadığını bu konu hakkında herhangi yapacak bir şeyimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine kadın bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim. Ancak kadın hareketlerine davam edince isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir UBER aracı ya da taksi çağırabileceğimi söyledim. Ancak kabul etmedi. O esnada kadının kızı olduğunu düşündüğüm kişi bana 'Uçağa yetişmem lazım Amerikaya gideceğim' dedi. Diğer kadının mağdur olmaması için Birgül isimli kişinin hakaretlerini duymazdan gelerek yoluma devam ettim"
"AYAĞI TAKILARAK YERE DÜŞTÜ"
"Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kadın da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"
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