ABD’den 1.100 Uber ve Lyft sürücüsüyle gerçekleştirilen araştırmada, sürücülerin ortalama saatlik kazançlarının 3,37 dolar olduğu hesaplandı. Araştırmaya göre, harcamalar da hesaba katıldığında Uber ve Lyft sürücülerinin yüzde 74’ü asgari ücretten daha az kazanıyor.

Araştırmaya katılan sürücülerin neredeyse yarısının vergiler ve harcamalar sonrasında ‘zarar ettikleri’ belirtildi.

ZARARI 4.5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Guardian Gazetesi’ne konuşan Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Stephen Zoepf, “Bu şirketler para kaybediyor. Bu nedenle sürücüler de çok düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda kalıyor.” dedi.

Araştırmanın yayınlanmasının ardından şirketin Medium sayfasından bir açıklama yapan Uber Baş Ekonomisti Jonathan Hall, araştırmada kullanılan metodolojinin hatalı olduğunu iddia etti ve şirketin daha önce Stanford ve Princeton üniversiteleriyle gerçekleştirdiği araştırmalarda sürücülerin saatlik 19-21 dolar arasında kazandıklarının saptandığına dikkat çekti.