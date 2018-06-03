Beşiktaş Etiler’de UBER avına çıkan Sivil Trafik ekipleri, tespit ettikleri sürücülere ve yolcularına ceza yağdırdı. Denetimde ekiplerin durdurduğu bir aracın sürücüsü, UBER olmadığını söyleyip taşıdığı yolcuları da tanımadığını belirtmesi üzerine ilginç diyaloglar yaşandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde UBER ile ilgili yaptığı açıklamalarının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri, denetimlerini daha da sıklaştırdı.





İHA'nın haberine göre, Beşiktaş Etiler’de bir AVM’nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti. Yapılan denetimde çok sayıda aracın sürücüsüne “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi.



UBER SÜRÜCÜSÜYLE SİVİL TRAFİK POLİSİ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Öte yandan denetim kapsamında sivil trafik ekipleri, UBER olduklarından şüphelendikleri bir araca durdurdu. Sürücünün yanına giden ekipler, içerisinde yolcu dolu olan sürücüye UBER olup olmadığını sordu. Sürücünün UBER olmadığını elindeki yolcu listesiyle belirli yolcuları taşıdığını belirtmesi üzerine polis, yolcuların yanına gitti. Kapıyı açan polis, yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine polis sürücünün adını sordu. Ancak yolcular yolculuk yaptıkları aracın sürücüsünün ismini bilmediklerini söyledi. Tekrardan yanına gelen polis, sürücüye sorular yönelttikten sonra sürücünün UBER olduğunu tespit edip para cezası kesti. Sürücünün ceza yazıldığı esnada sivil trafik ekiplerine “Yarın UBER’i bırakacağım, ceza yazmayın” demesi dikkat çekti.



Öte yandan denetimler sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

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