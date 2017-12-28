Uber, Türkiye'de 1,5 milyon kez indirildi

Dünya genelinde 2 milyondan fazla sürücü ortağı ile faaliyet gösteren şirket, günde yaklaşık 10 milyon yolculuk gerçekleşiyor. 2010 yılında kurulan şirketin Avrupa genelinde 11 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam son 1 yılda iki kata yakın artış gösterdi.

Dünya genelinde ve ülkemizde taksici protestoları ile gündemde olan Uber'in Türkiye'deki kullanıcı sayısı da büyüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre uygulama Türkiye'de şimdiye kadar 1,5 milyon kez indirildi.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, konuyla ilgili "İnsanların şehir içi ulaşım tercihlerinin değişimine tanık olduğumuz bu çağda, artık kişisel araç sahibi olmanın gerekmediği bir geleceğin mümkün olduğunu görüyoruz. Toplu taşımaya ek olarak Uber gibi uygulamaların kullanılması şehirlerde ulaşımda teknolojinin yaygınlaşmasını sağlarken, trafik sorununa çözüm getirerek hava kirliliğini ve park yeri ihtiyacını da azaltacaktır. Hızla gelişmeye devam eden ülkemizde Uber olarak bizler de buna katkı sağlamak için çalışıyoruz." diyor.