Uber’in nisan ayında Hindistan’da test ettiği panik butonu, ilk olarak bugün ABD’de devreye girdi. Panik butonu, yolcuların seyahatleri sırasında bir acil durumla karşılaşmaları halinde uygulama içerisinden 911 Amerikan polis imdat servisini aramalarını sağlıyor.

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Yolcuların olası bir tehlikede doğrudan telefonlarından acil aramalar yapmaları çok da zor bir işlem değil. Uber bu nedenle 911 Assistance isimli özelliğiyle ayrıca yolcuya yardımcı olabilecek bilgiler sunuyor.

Nisan ayında Uber CEO’su Dara Khosrowshahi tarafından duyurulan özellik, yolcuya o an bulunduğu gerçek zamanlı konumu ve adresi, yolculuk ve sürücü detayları gibi faydalı bilgiler sunuyor. Yolcular polisi aradıklarında, Uber yolcunun bulunduğu konumun bilgisini de polise iletiyor.