Uber, Volvo'dan 24 bin sürücüsüz araç alacak

- Getty Images Volvo XC90

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber, 2019'dan itibaren 3 yıl içinde Volvo'dan 24 bin adet sürücüsüz araç satın almak üzere anlaşma imzalandığını açıkladı.

Uber sürücüsüz araçla hizmet denemelerine geçen yıl ABD'de başlamıştı.

Anlaşmanın mali detayları açıklanmadı ancak taraflar anlaşmanın "gayrı münhasır" olduğunu yani tarafların başka şirketlerle benzer ortaklıklara gitme özgürlüğünün korunduğunu belirtti.

Volvo'nun açıklamasında "Amacımız küresel ölçekte servis sağlayıcılara sürücüsüz araç tedarikçisi olabilmek. Uber'le yaptığımız anlaşma da bu doğrultudaki stratejimizin bir örneği" dendi.

Anlaşma kapsamında Uber Volvo'dan 24 bin adet XC90 model araç alacak. Financial Times'a göre anlaşma yaklaşık 1.4 milyar dolar değerinde.

Çinli Geely şirketi Volvo'yu 2010 yılında Ford'dan satın almıştı.

- Fresco News/Reuters Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, Mart ayında Arizona eyaletindeki deneme sürüşünde kaza yapmıştı.

Uber ile Volvo arasında halihazırda süren anlaşma kapsamında sürücüsüz araçlar ABD'de Arizona, Tempe ve Pittsburgh'da deneniyor.

24 Mart'ta sürücüsüz araçlardan biri kazaya karışmıştı. Uber'in sürücüsüz araçlarında bile sürücü koltuğunda her zaman biri bulunuyor.

Uzmanlar anlaşmanın kulağa "büyük haber" gibi geldiğini ancak sürücüsüz araçların hizmet vermeye başlamasının yıllar alabileceğini söylüyor.

Mevcut yasalar da araçların tamamen sürücüsüz olarak trafiğe çıkmasına izin vermiyor.

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