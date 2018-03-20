Samsun'da Canik Belediyesi'nce kurulan Oyuncak Müzesinde geçmişten günümüze bine yakın oyuncak sergilenirken, 300 yıllık oyuncaklar müzenin en değerli parçaları arasında gösteriliyor.
AA'nın haberine göre Sunay Akın'ın konsept danışmanlığını yaptığı müzede, Almanya, Fransa, Amerika, Japonya, Polonya, Çin gibi dünyanın her bir köşesi ile Türkiye'de çocukların ellerinden düşürmediği oyuncaklar yer alıyor.
Bebeklerden arabalara, atlardan trenlere, pelüş oyuncaklardan, hayvan figürlerine kadar bine yakın oyuncağın sergilendiği müzede en dikkati çeken parçalar ise milattan önceki dönemlerde çocukların oynadığı, kazılarda bulunduktan sonra taklitleri yapılan 300 yıllık oyuncaklar.
"300 YILLIK 6 OYUNCAK"
Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamza Aygün, milattan önce çocuklar tarafından kullanılan ve 300 yıl önce benzeri yapılan 6 oyuncağın müzelerinde sergilendiğini söyledi.
Oyuncakların havyan ve insan figürleri olduğunu belirten Aygün, "Oyuncaklardan biri kız diğeri ise erkek çocuğunu andırıyor. Eklem yerlerine kadar topraktan yapılan oyuncağın 300 yıl önce bir çocuğun elinde olması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Yani 300 yıl önce bu çocuklar büyüyene kadar bunlarla oynamış ve hayatı bu oyuncaklarla tanımışlar." dedi.
Oyuncakların yıllar ilerledikçe yapılış şeklinin değiştiğini ifade eden Aygün, "Elimizdeki diğer 250 yıllık oyuncaklar topraktan değil ağaçlardan yapılmış. Bu oyuncaklar da kaliteli yapılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış. Dünyada örneği olmayan bu oyuncaklar günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiş. Sunay Akın'ın 20 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkardığı bu oyuncaklar müzede sergileniyor." şeklinde konuştu.
AVRUPA'DA TEKNOLOJİ ÇAĞI OYUNCAKLARLA BAŞLADI
Aygün, Avrupa'da teknoloji çağının oyuncaklarla başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti.
"Avrupalılar otomobil üretimini yapmadan önce oyuncak üretmiş, sonra o portatiften yola çıkarak gerçeğini üretmiş. Aslında oyuncak bir eğitim aracı haline gelmiş. Demir yolları, trenler, teleferik, otomobil, kamyon gibi birçok teknolojik araç öncelikle oyuncak olarak yapılmış. 1950 yılında üretilen Ford'un oyuncak arabası da müzemizde yer alıyor."
Müzede 40 ülkenin oyuncaklarının bulunduğunu belirten Aygün, teknolojide ileri ülkelerin oyuncak sektöründe de ileri çıktığını gördüklerini sözlerine ekledi.
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