ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Üç Ay'ların gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadetine başladı. Hicrî takvime göre yılın 7. ayı Receb, Üç Aylar'ın başlangıcıdır.

Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili hadisler çoktur. Bunlardan bazıları “Recep Allah’ın, Şa’ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır”, “Recep’in ilk Cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece, meleklerin “Regâip” ismini verdikleri gecedir.”

2018 yılında üç aylar 2 Mart 2018 tarihinde Receb Ayı ile birlikte başladı. Ayriyeten bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. İslam'a göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir.

17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

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