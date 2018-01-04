Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Müslümanlar için Ramazan ayının habercisi olan üç aylar ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

32018 yılına girmemiz ile birlikte merak edilen konular arasında "3 aylar" da yer alıyor. 3 ayların ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başlayan müslümanlar internette araştırma yapıyorlar. 2018 yılında 3 aylar 2 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ayriyeten bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

ÜÇ AYLAR HAKKINDA

Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

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Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlıyor

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