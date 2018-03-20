19 Mart itibariyle üç aylara girdik. 3 aylar nedir? Bu aylar neden önemlidir? Ramazan ayının habericis olan recep ayı başladı. İşte üç aylar hakkında yorumlar...

ÜÇ AYLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların "mana mevsimi" olduğunun altını çizdi.

Allah'ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

"Üç aylar diye bir tanım yok"

Bodur, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde "üç aylar" diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, "Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor." dedi.

"Camilerde özel programlar yapılacak"

Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti:

"Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için."

ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Kartal Müftüsü Mustafa BAYTAR; dini hayatımızda “Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine bir kez daha girdik.

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç aylar Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır.

Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk’ın Rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Ülkemizde de asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir.

Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmiyedinci gecesi Mirac Gecesidir.

İdrak edeceğimiz Regaib gecesi ise ; Cenab-ı Hakk’ın ilahi ihsan, rahmet ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalplerle Allah’a yönelenlerin affedilme ümitleri vesilesiyle, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzu edildiği için Recep ayının ilk Cuma gecesine “ Regaib Kandili “denmiştir. Regaib kandili, Recep ayının 27.gecesindeki Mirac ve Şaban ayının 15.gecesindeki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Kadir gecesini ve Ramazan ve Kurban Bayramlarınız müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.

Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte bunun için Müslümanlar arasında “ Üç Aylar” diye adlandırılan Recep, Şşaban ve Ramazan ayları Yüce Mevla’nın bizlere ikram ettiği faziletli ve feyizli birer zaman dilimleridir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller gecesidir. Melek’i olduğu kadar, Şeytani özelliklere de sahip ve günah işlemeye müsait olan insanın, günahlardan tevbe edip temizlenmesi için Üç Aylar bir fırsattır.

Kısaca Üç Aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Namaza başlayanlar, ibadetlerini çoğaltanlar, oruç tutanlar ,tövbe ile Allah’a yönelenler gibi manevi kazanç elde edenlerin çokça görüldüğü anlardır. Üç Aylar,

Nefsi muhasebemizi yeniden yapmamıza vesile olan mübarek Üç Aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, Allah’a yönelmemiz, hayatımıza çeki düzen vermemiz açısından büyük bir fırsattır.

İşte idrak edeceğimiz mübarek Üç Aylar; Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün çevremize karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hata , ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ayrılıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve Yüce dinimizin bizden istediği barış, hoşgörü, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHATLAR

Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.

111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.

Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''

100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.

Efendimiz(sav):'' Bir defa Kelime-i Tevhidgetiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir'' buyurmuşlardır. Buna göre 90.000x4.000=360.000.000 günah-ı kebairden arınmış olur inşALLAH(c.c.).

ALLAHümme bariklenâ fi Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bil’iman ve yessir lenâ bil’Kur’an”

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm

10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed

10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm

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