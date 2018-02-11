Türk futbolunun devleri finansal anlamda adeta komaya girdi. Öyle ki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşitaş’ın özkaynak açığı toplamda 1.8 milyar TL gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberi...

6 aylık bilanço dönemi olan 30 Kasım 2017 itibarıyla özkaynaklar bakımından Feberbahçe eksi 659.6 milyon TL, Galatasaray 612.5 milyon TL, Beşiktaş ise eksi 523 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Bir başka ifade ile Türk Ticaret Kanunu’na göre 3 kulübün halka açık şirketi de borca batık durumda. Beşiktaş ve Fenerbahçe ocak ayı sonunda bilançolarını açıkladığında, Habertürk olarak 2 kulübün finansal durumunu detaylı olarak yazmıştık. Galatasaray da gecikmeli olarak mali tablolarını açıklayınca 3 kulübü karşılaştırma imkânı bulduk. Galatasaray’ın bu bilançosunun bir başka önemli yanı da son günlerde yeni yönetim tarafından sıkça eleştirilen eski başkan Dursun Özbek’in Mayıs 2015’te başlayan 2.5 yıllık dönemini de görme fırsatı veriyor olması. Özbek döneminde Galatasaray’ın özkaynakları çarpıcı bir şekilde eksi 103 milyon TL’den eksi 612.5 milyon TL’ye kadar erimiş. Özbek’in bir önceki başkan Duygun Yarsuvat döneminde de başkan yardımcısı olduğu ve aslında Kasım 2014’te göreve başladığı düşünüldüğünde tablo daha da vahim bir hal alıyor.

RİVA VE FLORYA’YA RAĞMEN BANKA BORÇLARI ARTTI

Öyle ki Kasım 2014’te Galatasaray’ın özkaynakları eksi 60 milyon TL’ler seviyesindeydi. Bilançoda dikkat çeken bir başka nokta ise finansal borçlarda yaşanan artış. Hatırlanacağı gibi Riva ve Florya arazi satışları döneminde Özbek, buradan elde edilecek gelirlerle banka borçlarının ödeneceğini ve finansman yükünün azaltılacağını açıklamıştı. Arazi satışları sonrası gelirlerin önemli bir bölümünün kırdırıldığı da biliniyor. O dönemde banka borçları 350 milyon TL seviyelerine kadar da gerilemişti. Ancak son açıklanan bilançoda Sportif AŞ’nin banka borçlarının tekrar tırmanışa geçtiği ve 594 milyon TL’ye ulaştığı görülüyor. Yani Özbek’in Riva ve Florya ile temizleyeceğini söylediği finansal borçlar göreve geldiği Mayıs 2015’teki 510 milyon TL seviyesinin bile daha üzerinde. Galatasaray, 3 aylık bilançoda 10.9 milyon TL kâr açıklamış, o dönemde bu kârın “bilanço makyajı” sayesinde olduğu yorumları gelmişti. 6 aylık bilançoda da bu makyajın çabuk silindiği görüldü ve şirket 116.6 milyon TL zarar açıkladı.

MAYISA KADAR KÂRA GEÇMESİ GEREK

116.6 milyon TL zarar açıklayan Galatasaray’ın mayısta kâra geçmesi gerekiyor. SPK mevzuatı gereği 5 yıl üst üste zarar açıklayan şirketlerde oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı sona eriyor. Galatasaray için mayıs ayında 5 yıllık süre doluyor.

Galatasaray bu yılki transferlere toplam 40 milyon Euro bonservis öderken, en pahalısı 8 milyon Euro’yla Belhanda oldu.

FAKTORİNGE ÖDENEN FAİZ % 30’A ULAŞTI

31 Mayıs’ta 488 milyon TL olan finansman borçları 593.7 milyon TL’sini yükseldi. Bu tutarın 324.7 milyon TL’sini Türk Lirası cinsinden ve yüzde 14.5-22.75 arası faizle banka kredisi oluştururken, 191.2 milyon TL’ye karşılık gelen kısmı yüzde 5.5-7.5 faiz aralığından Euro, 49 milyon TL’lik kısmını ise yüzde 6.62- 7.5 faiz aralığından dolar cinsi krediler oluşturuyor. Şirketin faktöring borçlarının faizi ise adeta dudak uçuklatacak cinsten. 28.6 milyon TL’lik kredinin faizi yüzde 20 ile 29.9 arasında. Bu oran bir önceki bilanço dönemi olan 31 Mayıs’ta yüzde 15.7-26.2 aralığında bulunuyordu.

3 BÜYÜKLERİN TOPLAM BORCU 4.5 MILYAR TL’YE ULAŞTI

Galatasaray Sportif AŞ’nin de bilançosunu açıklaması ile üç büyük kulübün mali verilerini karşılaştırmak da mümkün oldu. Ancak hemen belirtelim bu rakamlar sadece halka açık şirketlerin verileri. Bu rakamlara kulüplerin de rakamlarını eklemek gerekiyor. Altı aylık döneme bakıldığında en yüksek geliri 416 milyon TL ile Beşiktaş elde ederken, en az gelir 262 milyon TL ile Galatasaray’a ait. Üç büyük gün 31 Mayıs’ta 3.6 milyar TL olan toplam yükümlülükleri 30 Kasım itibarıyla 4.5 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

Banka ve faktoring borçları ise aynı dönemde 1 milyar 778 milyon TL’den 2 milyar 472 milyon TL’ye fırladı. Bu artışta kur farkı da etkili oldu. Üç kulübün gelirleri ise yüzde 40 artışla 703 milyon TL’den 986 milyon TL’ye çıktı. Üç büyüklerin altı aylık dönemde toplam açıkladıkları zarar ise 215.5 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde Beşiktaş 142 milyon TL, Fenerbahçe 21.7 milyon TL brüt kâr elde ederken gelirlerini brüt kâra dönüştüremeyen tek takım 15.9 milyon TL brüt zarar açıklayan Galatasaray oldu.