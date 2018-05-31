Daha önce 4 Haziran 2018'den itibaren kullanıma başlanacağı açıklanan üç sıfır eksik Güçlü Bolivar'ın yerini alacak Yüce Bolivar'a geçişin bankaların hazırlık sürecini kolaylaştırmak için 60 gün sonraya ertelendiğini açıklandı.

60 günlük erteleme 90 güne kadar çıkabilecek.

Venezuela 1 Ocak 2008'de Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçtiğinden bu yana dolar karşısında değer kaybı 100 bin kattan fazla oldu. Kara borsada Haziran 2010'da 9,92 bolivar eden dolar bu hafta 1,14 milyon bolivara kadar yükseldi.

Venezuela, Güçlü Bolivar'dan da üç sıfır atılıp Yüce Bolivar'a geçecek.

ENFLASYON YÜZDE 14 BİNE DAYANDI

Ülkenin merkez bankası bir süredir enflasyon hakkında açıklamada bulunmazken muhalefetteki Ulusal Meclis'in kendi yaptığı hesaplama tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 80 artış yaşadığına ve yıllık enflasyonun yüzde 13 bin 779'a ulaştığına işaret etti.

2017'de yüzde 2 bin 400 ile dünyada enflasyonun en çok arttığı ülke olan Venezuela için Aristimuno Herrera & Asociados'un yıl sonu tahmini yüzde 18 bin 733. IMF'nin tahmini yüzde 13 bin ile çok iyimser kaldı.