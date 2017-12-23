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Daha sonra kabin ekibiyle yan yana geliyoruz. Arkadaşlarımızla 'Uçuşla alakalı özel bir durum var mı?', 'Seferi etkileyecek kısıt ya da ortak hareket etmemizi gerektirecek herhangi bir engel mevcut mu?' gibi soruları cevaplandırıyoruz.