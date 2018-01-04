Times of India gazetesi, yeni yılın ilk gününde, ikisi çocuk 324 yolcu kapasiteli Londra-Mumbai uçuşu sırasında kokpitte kavga ettikleri bildirilen iki pilotu hakkında soruşturma açıldığını, kadın pilotun olay üzerine kokpiti bir süre terk ettiğini ve daha sonra geri döndüğünü yazdı.

Uçak Mumbai'ye güvenli iniş yaptı, ancak Jet Airways sözcüsü olayın detayları hakkında bilgi vermekten kaçınırken, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak olaylara karşı "sıfır tolerans" politikası izlediklerini söyledi.

Jet Airways'ten yapılan açıklamada ise iki pilot arasında bir "yanlış anlaşılma" olduğu belirtildi.

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