Uçakta diş protezini yutan adam hayatını kaybetti!

Hindistan'da bir yolcu, uçakla seyahati sırasında diş protezinin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yolcuya, eşi ve oğlunun uyarısı üzerine iki doktor müdahale etti. Uçak, Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Ancak 70 yaşındaki adam kurtarılamadı.

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