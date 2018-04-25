ABD’de Crystal Tadlock adındaki bir yolcu, Paris’e gitmek için iç hat seferi ile aktarma yapmadan önce Delta Havayolları’nın yemekte verdiği doğranmış elma dolu plastik poşeti bavuluna koydu. Minneapolis Havaalanı gümrüğündeki memurlardan biri, gümrük kontrolüne alınan Tadlock’un bavulunda elma dilimlerini görünce, “Paris yolculuğunuz pahalı mı?” diye sordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tadlock, “Hem de çok” yanıtını verince memur, “Kötü çünkü şimdi daha pahalı olacak” diyerek Tadlock’a gümrüklü eşyayı beyan etmemek suçundan 500 dolarlık para cezası kesti. Duruma itiraz eden Tadlock ABD gümrüklerinden “Tarım ürünleri mutlaka gümrüğe bildirilmelidir” yanıtını aldı. Tadlock, bunun üzerine sosyal medyada konuyla ilgili kampanya başlattı. Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor.

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