Uçakta pilota bilet parası uzatan Karadenizliler fenomen oldu

Karadenizli bir grubun elden ele kaptana bilet parası uzattığı görüntüler sosyal medyayı salladı.



İHA'nın haberine göre, Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca Beldesinden yola çıkan, İstanbul Sarıyer'de düzenlenecek olan 'Formulaz Tahta Araba' yarışlarında mücadele etmek için İstanbul'a gitmekte olan yarışmacıları taşıyan Trabzon / İstanbul uçağında seyahat eden yarışmacıların elden ele kaptana bilet parası uzattığı görüntüler kısa sürede paylaşım ve izlenme rekoru kırarak sosyal medyada fenomen halinde geldi.

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