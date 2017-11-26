Uçakta rahatsızlanan yolcuya kabin ekibi müdahale etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) Alanya seferini yapan uçakta kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi ve uçakta bulanan bir sağlık memuru yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-Alanya Gazipaşa seferi için Atatürk Havalimanı'ndan saat 10.40'ta kalkan TK 2592 sefer sayılı THY uçağına tekerlekli sandalyeyle bindirilen 80 yaşındaki M.A, uçak havadayken solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine yaşlı kadına kabin ekibi ve yolcular arasında bulunan bir sağlık memuru müdahale etti.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yolcuya oksijen tüpü takıldı ve kalp masajı yapıldı.

Hasta yolcuya müdahalesini sürdüren ekip, uçağın Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmesi üzerine hastayı sağlık ekibine teslim etti.

Yolcu uçaktan sağlık ekipleri tarafından alınarak ambulansla Alanya Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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Alanya Gazipaşa Devlet Hastanesi