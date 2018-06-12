Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin duyurduğu Akıncı isimli "Uçan Balığın" fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın" diyerek paylaştı.





Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.

Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinde önemli adımlar atan Türkiye, ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.





Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021’de yapılması öngörülüyor.





— Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) June 12, 2018