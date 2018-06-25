‘Uçan Horoncu’ hayatını kaybetti

Karadeniz’in kültür ve sanat elçisi olan, horona yıllarca eğitmen olarak emek veren Şenol Şentürk (62), önceki gece İstanbul’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre özellikle katıldığı festivaller ve gecelerde oynadığı hızlı ve sıra dışı horon gösterisiyle “Uçan Horoncu” olarak anılan Şentürk’ün yaşamını yitirmesi, Karadeniz Bölgesi’nde büyük üzüntü yarattı. Şentürk’ün cenazesi, dün ikindi namazını müteakip İstanbul Kartal Akşemseddin Camii’nde kılınınacak cenaze namazının ardından Trabzon’un Akçaabat İlçesi Işıklar Köyü’ne uğurlandı.

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