Erek Dağı eteklerinde kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak da bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden çocuklar uçurumdan düştü.

İHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgede üstün bir çalışma örneği gösteren ekipler, 7 saat sonra uçurumdan düşen çocuğun cansız bedeniyle yaralı çocuğa ulaştı.

Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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