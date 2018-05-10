Üçlü saldırı sonrası Esad'dan ilk açıklama!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuştu. İddiaları 'saçmalık' olarak nitelendiren Esad 2013'ten beri ülkesinde kimyasal silah cephanesinin olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine röportaj veren Esad, iddiaları yalanladı. "Batı'nın hikayeleri, Suriye ordusunun zaferinden sonra başladı" diyen Esad, "İlk olarak 2013'te teslim ettiğimizden beri elimizde kimyasal cephane yok ve kimyasal silahlar için uluslararası kurum bunun hakkında araştırma yaptı. Ve elimizde hiç (kimyasal silah) olmadığı açık ve belgelendi." dedi.

Trump'ın kendisine 'hayvan' demesine aldırış etmediğini söyleyen Esad, "Çünkü bir siyasi, başkan pozisyonuyla anlaşma sağlıyorum" dedi.

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