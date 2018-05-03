Bartın'da kayıp olarak aranan Murat G.'nin, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Şadiye Ö.'nün diğer sevgilisi Bahattin Ö. tarafından öldürülerek kömürlüğe gömüldüğü ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'den Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bartın'da 5 gün önce çalıştığı işyerine gitmek için sabah evden çıkan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Murat G.'den bir daha haber alınamadı. Murat G.'nin ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat G.'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö.'nün evine uğradığını tespit etti.

Cinayet bürosu ekiplerinin gözaltına aldığı Şadiye Ö.'nün, çelişkili ifade vermesi üzerine savcılık talimatıyla evinde arama yapıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, evde kan izleri bulundu.



ÖLDÜRÜP DEPOYA GÖMMÜŞLER

Şadiye Ö., bunun üzerine "Murat G.'nin evinde kalp krizi geçirerek öldüğünü, korktuğu için kimseye haber vermeden evin girişinde bulunan depoya gömdüğünü" söyledi. İfadedeki çelişkiyi derinleştiren polis ekipleri sonunda cinayeti itaraf ettirdi.



SEVGİLİSİ DİĞER SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Şadiye Ö. "Sabah saat 09.00'da evime geldiğimde Murat G. evde beni bekliyordu. Birlikte sohbet edip kahvaltı yaptık. Daha sonra bana ilgisi olan arkadaşımın eşi Bahattin Ö. beni telefonla aradı. 'Evde biri mi var' diye sordu. Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' dedim. Bunun üzerine Bahattin Ö. oraya geliyorum diyerek telefonu kapattı. Saat 13.00 sıralarında Bahattin Ö. eve geldi. Kapıdan içeri girer girmez Murat G.'nin üzerine atladı. İkisi kavga etmeye başladı. Bahattin Ö. daha güçlü çıkarak evde bulunan havlu ile Murat G.'yi boğdu. Daha sonra "Cinayeti kimseye anlatma anlatırsan çocuklarına zarar veririm" diyerek beni tehdit etti" dedi.



İfadenin ardından Bahattin Ö. de Gölbucağı Mahallesi'nde yakalandı. Şadiye Ö.'nün evinin sol giriş tarafında bulunan depoya gömülen Murat G.'nin cesedi çıkarıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER