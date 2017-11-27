Ücretsiz Garanti Fonu nedir? Ücretsiz Garanti Fonu yararlanma şartları nelerdir?

Ücretsiz Garanti Fonu, maaşını alamayan işçinin ücretinin belirli bir kısmının karşılanması durumuna deniyor. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan bu yardım işçilere kısa bir süre de olsa yeni iş buluncaya kadar destek sağlayabiliyor.



İşsizlik Sigortası Fonu'nun belirli bir kısmı işyeri kapanan veya işvereni iflas eden işçilerin alamadıkları ücretlerin ödenmesi için Ücretsiz Garanti Fonu’na başvurabiliyor. İşsizlik ödeneği, işsiz kaldıktan sonra ödenebilirken, Ücretsiz Garanti Fonu ise işçinin çalıştığı halde ücretini alamaması durumunda ödenebiliyor.



ÜCRETSİZ GARANTİ FONU NASIL ÇALIŞIYOR?



Ücret Garanti Fonu, işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ve bu tutarın kazançları ile oluşturulan bir fon.



Ücret Garanti Fonu, işverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması nedeniyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin ücretlerinin ödenebilmesi için kurulmuş bir fon.



Böylece bu fon, işçilerin ücretlerini işverenin işyerini kapatması veya ödeme güçlüğüne düşmesi halinde koruma altına alan bir mekanizma olarak tanımlanabiliyor. Fon sayesinde işçiler son üç aylık ücretlerini Ücret Garanti Fonu'ndan alabiliyor ve ödeme güçlüğünün ortaya çıkması halinde işçinin ödenmeyen ücret alacağı için Kuruma başvuruda bulunması zorunlu tutuluyor.



BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER



-İşveren hakkında aciz vesikası,

-Hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı,

-İşveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

-Mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,

-İflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

-İflas ertelemede iflasın ertelenmesi kararı,

-Mahkemece verilen konkordato mühlet kararı,



ÜCRETSİZ GARANTİ FONU'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



Ücretsiz Garanti Fonu'ndan yararlanmak isteyen çalışanın en az 1 yıl süre ile aynı işyerinde çalışıyor olması şartı aranıyor. Ödemeler ise, Kuruma başvuru sırasına göre yapılıyor.



ÜCRET AYNEN ÖDENİYOR



İşverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması nedeniyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde devreye giren Ücret Garanti Fonu'ndan işçiye, prime esas kazanç üst sınırını aşmamak kaydıyla SGK'ya bildirilen rakam üzerinden ücretleri ödenebiliyor. Yani işçinin maaşı neyse, Ücret Garanti Fonu'ndan ödenecek rakam da o oluyor. Maaşın prime esas kazanç üst limitini geçmesi halinde en fazla üst limit kadar ödeme yapılabiliyor. 2017'de üst limit aylık 13.331 TL olduğu için maaşı bunun üzerinde olanlara bu tutar kadar ödeme yapılabiliyor.



ÇOĞU ÇALIŞAN HABERSİZ



2017'de Ekim ayının sonuna kadar Ücret Garanti Fonu'ndan toplam 18 milyon 752 bin TL ödeme yapıldığı açıklandı.

İşsizlik sigortası fonu giderleri içerisinde Ücret Garanti Fonu'ndan yapılan ödemelerin oranı yüzde 1'inden bile düşük. Bunun nedeni, pek çok işçinin Ücret Garanti Fonu'ndan haberdar olmaması. Ayrıca, fondan yararlanmak için işverenin ödeme güçlüğünün belirlenmesi kriterlerinin ağır olması ve diğer konularda zorluk çıkması da fondan daha fazla kişinin yararlanmasını engelliyor.



EN FAZLA 3 MAAŞ



İşçilere en fazla üç aylık ücretleri için ödeme yapılıyor. İşveren altı aydır maaş ödeyemiyor olsa bile fondan işçilere en fazla üç ay için ödeme yapılıyor. Bunun üzerindeki süreler için işçilere ücret ödenmiyor.



Ücret Garanti Fonu'ndan yapılacak ödemelerin fonun kaynaklarıyla sınırlı olduğu belirtildiğinden daha fazla da sınırlama getirilebilir.

Milliyet

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