Dünyanın en çok kullanılan müzik servislerinden biri olan Spotify'ın yakın bir zamanda ücretsiz kullanıcılara yönelik önemli güncellemeler yapacağı kulaktan kulağa dolaşan bir söylenti. Daha doğrusu söylentiydi. Bugün internete düşen bir görüntü, müzik servisinin yeni özelliklerin yanında yeni bir tasarım üzerinde de çalıştığını gösterdi.

Spotify'ın ücretsiz kullanıcı ara yüzü olduğu belirtilen bu görüntüye göre, müzik servisini ödeme yapmadan kullanan kişiler de artık istedikleri albümdeki parçayı doğrudan çalabilecekler. Şu an, kullanıcılar istedikleri albümü açabilmekte ancak sadece karışık çal diyerek tüm albümü çalma listesine ekleyebilmekteler. Ancak yukarıda yer alan görselde "Play" tuşunun görünmesi, istenen şarkının çalınabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Şu an için 69 ülkede kullanımda olan Spotify'ın 159 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Ocak 2018 tarihi itibariyle 70 milyon premium kullanıcıya sahip olan müzik servisinin hedefinde ise 96 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaşmak var.