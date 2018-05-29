Kişilerin gizliliğini korumak ve kimliğini saklı tutmak adına kullandığı bazı VPN servislerinin topladıkları kişisel verileri üçüncü kişilere sattığı ortaya çıktı. Bu servisler arasında en çok kullanılan VPN hizmetleri de var.

Eğer Hotspot Shield, Hola veya Betternet’ten birini kullanıyorsanız sizin de bilgilerinizin toplandığı ve başkalarına satılmış olması kuvvetle muhtemel. Bu tür ücretsiz VPN servislerinin verilerinizi satma sebebi, sunucu masraflarını karşılamak veya tamamen para kazanmak amacı taşıyabiliyor.

Uzmanlar ücretsiz VPN kullanmak yerine çeşitli bulut servisleri aracılığıyla kendi VPN’inizi kurmanızı tavsiye ediyor. Kolay ve ücretsiz VPN servislerini kullanmaya devam etmek isterseniz ise açık kaynaklı VPN servislerinden birini yüklemeniz daha güvenli.