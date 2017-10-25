Uçuş trafiğine CB bulutu engeli

İstanbul'da sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde kötü hava koşullarına neden olan CB bulutlarına yakalanmamak adına uçakların havada tur atmak zorunda kalması gecikmelere yol açtı

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.

Elektrik yüklü bulutlardan dolayı havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi. Uçakların yaklaşma rotaları hava durumuna göre değiştirildi. Hava trafiğini düzenlemek için kontrolörler yoğun çaba gösterdi