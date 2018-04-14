Havada yolcu konforunun artırılması için yıl boyunca çeşitli konsept çalışmalarına, projelere ve tasarımlara şahit oluyoruz. Ancak bu konuda havacılık dünyasının her yıl merakla sonucunu beklediği uçuşları güzelleştirecek projelere ödüller, Hamburg’da Kabin Ekipmanları Fuarı’nda ‘Kristal Kabin’i adı altında veriliyor. Çünkü yolcular için gökyüzünü en konforlu hale getiren tasarımlar burada görücüye çıkıyor. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Bu seneki kabin konsepti kategorisinde, Türk Hava Yolları’nın en önemli rakipleri Qatar Airways ve Singapur Havayolları’nın yeni premium kabin tasarımları yarıştı. Ve Qatar Airways’in Qsuite koltukları ipi göğüsledi. Airbus’ın A320 Family Airspace ve Singapur Havayolları’nın yeni A380 Suites’i ile yarışan yeni koltuklar iş ve tatil amacıyla seyahat edenler için business deneyiminde devrim niteliği taşıyordu. Aile ve grup halinde seyahat edenler için geliştirilmişti. Konseptte 4 koltuk bir araya getirilerek yolcuların kendi özel odalarını oluşturması amaçlanıyor. Bu koltuklardaki ayarlanabilir paneller ve hareketli TV monitörleri, birlikte seyahat eden iş insanlarına, arkadaşlara veya ailelere kendi alanlarını, uzun bir uçuşun ortasında çalışabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri özel bir süite çevirebilme olanağı sunuyor.

Kristal Kabin Ödülleri, toplam 8 kategoride veriliyor. Vizyoner konseptte ödülü “3D Seat Map VR” ürünüyle İspanyol Renacens Sistemas SL kazandı. Emirates Havayolları için geliştirilen ürünle, yolcuların check-in sırasında uçak kabinini 360 derece görebilmesi ve koltuklarını daha iyi seçebilmesi amaçlanıyor.

Uçak içi eğlence sistemleri kategorisinde verilen ödül ise görme engelli yolcularımızı yakından ilgilendiriyor. Bluebox Havacılık tarafından Virgin Atlantik Havayolları için geliştirilen BlueboxaI FE uzun mesafeli uçuşlarda görme engelli yolcular için uçak içi eğlenceye engelsiz erişimi sağlıyor.

Qatar Airways’in Qsuite koltukları ilk olarak 2017’deki ITB Berlin Fuarı’nda görücüye çıktı.

8 Kristal Kabin Ödülü

- Kabin Konsepti: Qsuite - Qatar Airways

- Kabin Sistemleri: Silhouette Move - Rockwell Collins

- Vizyoner Konsept: 3D Seat Map VR - Renacens Sistemas SL

- Çevreci, Sağlıklı, Güvenli Kabin Konsepti: Kırılmaz ısıtmalı zemin paneli - Villinger

- Uçak İçi Eğlence Sistemleri Konsepti: Blueboxa IFE - Bluebox Aviation

- Malzeme ve Parçalar Konsepti: Yeni bilgi paneli - Airbus

- Yolcu Konforu Donanımı Konsepti: Valkyrie yatak - Rockwell Collins

- Üniversite Konsepti: E-tom akıllı musluk - Cranfield University

Yerli Fast Bag Antalya’da görücüye çıkıyor

Havalimanlarında bagaj teslim sırası beklemeyi ortadan kaldıran, yolcuların bagaj işlemlerini kendilerinin yapmasına imkân tanıyan Türkiye’nin ilk ‘Self Bag Drop’ cihazı Fast Bag, 25-29 Nisan’da Antalya’daki ‘Eurasia Airshow’ fuarında görücüye çıkacak. 15 gün önce benzer bir sistemi Amsterdam’da KLM ile yolculuk yaparken kullanmıştım. Kiosklardan biniş kartınızı alıyor, bagajınızı yer hizmetleri personel desteği olmadan, cihazın ekranındaki talimatları takip ederek teslim ediyorsunuz. Sıra çağrı sistemlerinde Türkiye’nin pazar lideri olan, aynı zamanda LCD ekranlı bilgi sunum panelleri, elektronik mesaj panoları, hemşire çağrı sistemleri ve dijital bilgilendirme ekranları üreten Emse Dış Ticaret, yeni cihazı ilk kez ‘Eurasia Airshow’da tanıtacak. Ama bakalım Türkiye’de ilk defa hangi havalimanında kullanılmaya başlanacak?

Ercan’ın yeni terminali Haziran 2019’da açılacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın Ekim 2016’da temelini attığı Ercan Havalimanı yeni terminal binası hedeflenen zamandan daha önce hizmete açılacak. Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, 2019 sonunda hizmete sokmayı planladıkları yeni terminali, yoğun tempoyla çalışıp Haziran 2019’da faaliyete sokacaklarını, eski terminali de uçuş okuluna dönüştüreceklerini söyledi. Yeni terminalin yapımının kendilerine teslim edilmesi gereken arazilerin halen daha yüzde 50’sinin teslim edilmemesi sebebiyle gecikmeler yaşandığını ifade eden Turanlı, KKTC’de Ercan Havalimanı’nı işletmekten mutlu olduklarını, ancak bazı havayollarından havalimanı yolcu vergi ücretlerini tahsil etmekte zorlandıklarını vurguladı.