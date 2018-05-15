Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market zincirine et verildiğini hatırlatarak, dünden itibaren market sayısının 3’e, şube sayısının da 13 binden 15 bine çıktığını söyledi. Böylece A101 ve BİM’den sonra marketlere Migros da eklenmiş oldu. Tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekti, şöyle devam etti: “17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet ‘Et, saman ithal ediliyor’ diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakan’ımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz.”
10.551 KİŞİ ATANACAK
Gazete Habertürk'ün haberine göre Fakıbaba, tarımda eğitimin ve çalışmanın önemine değinerek, Balıkesir’in Bigadiç İlçesi’ne ziyareti sırasında hayvan yetiştiricisi bir çiftçi kadının, hastalanan düvesini kendisinin iyileştirdiğini anlattığını ancak böyle bir durumda üreticilerin imdadına veteriner hekimlerin ulaşması gerektiğini bildirdi.
Üretici ailelerin veteriner hekimlerin takibine zimmetlenmediği takdirde ileri gidilemeyeceğini vurgulayan Fakıbaba, hayvanlar hastalandığında veteriner hekimlere kolay ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Fakıbaba, “Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur” diye konuştu.
TARIMA DEĞER KATAN 16 PROJE
Tarıma değer katanlar projesi kapsamındaki yarışmaya, Denizbank finansal sponsorluğuyla 52 aday proje veya kişi katıldı. 14 kategoride 16 proje ve 21 yayımcı personel ödüle layık görüldü.
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