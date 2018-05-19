Udinese - Bologna karşılaşma önü

Udinese ve Bologna, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Udinese 37 puanla 15. sırada, Bologna 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Udinese, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bologna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 408 kodlu maçı oynayanlar; Udinese galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Bologna galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Udinese önceki hafta Sampdoria mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bologna ise Pescara karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Udinese, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Udinese, kendi sahasında 23 gol attı, 30 gol yedi.

Bologna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bologna, 15 gol atarken 25 gol yedi.