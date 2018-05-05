Udinese - Inter maç önü

Udinese ve Inter, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Udinese 34 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Inter 66 puanda ve 5. sırada. Udinese son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Inter son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 130 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Udinese kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Inter sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Udinese son haftadaki Inter müsabasında 5-2 yenildi.

Inter, Udinese karşılaşmaında 5-2 kazandı.

Udinese, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 26 gol yedi.

Inter ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inter, 22 gol atarken 12 gol yedi.