Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 7 grupta oynanan elit tur maçları sonunda gruplarını lider bitiren Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Portekiz ve Ukrayna şampiyonada mücadele edecek. Organizasyonun ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.
Finlandiya'da 16-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek finallerin kura çekimi de 30 Mayıs Çarşamba günü ev sahibi ülkenin Vaasa şehrinde gerçekleştirilecek.
Finallerde mücadele edecek 8 takım, A ve B gruplarında dörderli olmak üzere iki gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler, yarı finale yükselecek. Grup birincileri ile ikincilerinin çapraz eşleşme sonucu karşılaşacağı yarı final maçlarının galipleri ise 29 Temmuz'daki final müsabakasında mücadele hakkı yakalayacak.
MİLLİLER, ALTINCI BİLETİ DÜN KAPMIŞTI!
19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Elit Grup 7'de yer alan Türkiye, 2-0 kazandığı Avusturya ve 1-1 berabere kaldığı Danimarka mücadelesinden sonra Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçen milliler, Zilic'in 34. dakikasındaki golüne engel olamadı.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Muhayer Oktay'ın attığı golle yeniden öne geçen milliler, ilk devreyi 2-1 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Ay-Yıldızlılarımız maçı 2-1 kazandı ve puanını 7'ye yükseltti. Danimarka'nın Avusturya karşısında puan kaybetmesiyle liderliğini garantileyen Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da U19 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan diğer takımlar ise İngiltere, İtalya oldu. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, U20 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
5 YIL ARADAN SONRA
U19 Milli Takımımızın, kendi yaş grubunda Avrupa'nın son 8'ine kalmasının ardından Türkiye, tarihinde 6. kez U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.
Her yıl düzenlenen ve 2002'den beri UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla yer alan turnuvaya daha önce 2004, 2006, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında katılma hakkı kazanmış ve 2004'te final oynama başarısı göstermiştik. 1981-2001 yılları arasında UEFA U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla anılan turnuvada ise 5 kez mücadele etmiş; 1992 yılında şampiyonluğa ulaşırken, 1993 yılındaki şampiyonayı ise finalist olarak tamamlamıştık.
Finallere yükselme başarını en son 2013'te gösteren U19 Milli Takımımız, böylelikle 5 yıl aranın ardından UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.
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