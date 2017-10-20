UEFA, AS Roma hakkında ırkçılık soruşturması başlattı

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UEFA'dan ırkçılığa af yok!

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Roma arasında oynanan maçta Antonio Rüdiger'e ırkçı hareketlerde bulunan ve maymun taklidi yapan Romalı taraftarların başı ağrıyacak gibi gözüküyor. UEFA, bu yaşanan olaylar sebebiyle AS Roma'ya ırkçılık soruşturması açtı.

Chelsae ile Roma arasında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Hatırlanacağı üzere Antonio Rüdiger sezon başında AS Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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