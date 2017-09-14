UEFA Avrupa Ligi canlı, UEFA Avrupa Ligi canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde saat 20:00'da A, B, C, D, E ve F Grubu'nda toplamda 12 maç oynanıyor.
A GRUBU
SLAVIA PRAG: 1 -MACCABI TEL AVIV: 0 (12' Necid)
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SLAVIA PRAG: Kovar, Frydrych, Sobol, Jugas, Deli, Hromada, Sykora, Soucek, Stoch, Zmrhal, Necid
MACCABI TEL AVIV: Rajkovic, Babin, Davidzade, Filipenko, Ben Haim, Battocchio, Yeini, Sušić, Micha, Kjartansson
VILLARREAL: 1 -ASTANA: 0 (16' Sansone)
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VILLARREAL: Barbosa; Mario, Semedo, Bonera, Costa; Castillejo, Trigueros, Rodrigo, Fornals; Sansone, Enes
ASTANA: Eric, Anicic, Logvinenko, Postnikov, Shomko, Muzhikov, Grahovac, Beisebekov, Maevski, Twumasi, Murtazaev
B GRUBU
DİNAMO KİEV:0 -SKENDERBEU: 1 (39' Muzaka)
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DİNAMO KİEV: Koval, Vida, Pivarić, Khacheridi, Kádár, Buyalskyy, Tsygankov, Sydorchuk, Harmash, González, Mbokani
SKENDERBEU: Korçe : Shehi, Vangjeli, Mici, Osmani, Radas, Jashanica, Muzaka, Dita, Lilaj, Sowe, Adeniyi
YOUNG BOYS: 1 -PARTIZAN: 1 (14' Fassnacht | 11' Jankovic)
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YOUNG BOYS: Balmoos, Mbabu, Von Bergen, Nuhu, Lotomba, Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani, Nsame, Assale
PARTIZAN: Stojkovic, Vulicevic, Ostojic, Miletic, Miletic, Tosic, Bilher, Jevtovic, Jankovic, Tawamba, Ozegovic
C GRUBU
HOFFENHEIM: 1-BRAGA:0 (24' Wagner)
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HOFFENHEIM: Baumann, Kaderabek, Bicakcic, Nordtveit, Rupp, Kerem Demirbay, Grillitsch, Wagner, Schulz, Vogt, Kramaric
BRAGA: Matheus, Rosic, Sequiera, Danilo, Paulinho, Teixeira, Raul Silva, Vuckevic, Esgaio, Goiano, Sousa
D GRUBU
AUSTRIA WIEN: 0- MILAN: 3 (7' Hakan Çalhanoğlu, 10', 20' Andre Silva)
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AUSTRIA WIEN: Hadzikic, Martschinko, Kadiri, Westermann, Klein, Serbest, Holzhauser, Prokop, Pires, Jinhyun, Monschein
MILAN: Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Hakan Çalhanoğlu, Antonelli, A. Silva, Kalinic
RIJEKA: 1 - AEK ATINA: 1 (29' Elez | 16' Mantalos)
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... RIJEKA-AEK ATINA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
E GRUBU
APOLLON LIMASSOL: 0 - LYON: 0
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APOLLON LIMASSOL: Vale, Joao Pedro, Yuste, Robergo, Jander, Sachetti, Alef, Alex, Jakolis, Maglica, Schembri
LYON: Rafael, Marcelo, Morel, Marçal; Tousart, Ferri; Cornet, Fekir, Memphis; Mariano
ATALANTA: 3 - EVERTON: 0 (27' Masiello, 41' Gomez, 44' Cristante)
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATALANTA-EVERTON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, De Roon, Castagne; Gómez, Petagna
EVERTON: Stekelenburg; Holgate, Jagielka, Keane, Baines; Schneiderlin, Bešić; Vlašić, Rooney, Sigurdsson; Calvert-Lewin.
F GRUBU
KOPENHAG: 0 - LOKOMOTIV MOSKOVA: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KOPENHAG-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
KOPENHAG: Olsen; Ankersen, Vavro, Luefner, Boilesen; Kusk, Gregus, Zeca, Verbic; Sotiriou, Pavlovic
LOKOMOTIV MOSKOVA: Mikhalik, Kverkvelia, Pejcinovic, Ignatyev, Tarasov, Denisov, Rybus, Fernandes, Miranchuk, Farfan
FASTAV ZLIN: 0 - SHERIFF: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FASTAV ZLIN-SHERIFF MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
FASTAV ZLIN: Dostal, Matejov, Baco, Gahic, Holzer, Ekpai, Traore, Jiracek, Vukadinovic, Zeleznik, Mehanovic
SHERIFF: Mikulic, Racu, Posmac, Kulusic, Susic, Brezovec, Anton, De Nooijer, Cristiano, Mugosa, De Mecedo
22:00'da ise G, H, I, J, K ve L Grupları'nda toplamda 12 maçla, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın grup maçları tamamlanacak.
G GRUBU
STEAUA BÜKREŞ - VIKTORIA PLZEN
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... STEAUA BÜKREŞ-VIKTORIA PLZEN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
HAPOEL BEER-SHEVA - LUGANO
H GRUBU
ARSENAL - KÖLN
KIZILYILDIZ - BATE BORISOV
I GRUBU
VITORIA GUIMARAES - SALZBURG
J GRUBU
HERTHA BERLIN - ATHLETIC BILBAO
ZORYA LUHANSK - ÖSTERSUNDS
K GRUBU
VITESSE - LAZIO
ZULTE WAREGEM - NICE
L GRUBU
REAL SOCIEDAD - ROSENBORG
VARDAR - ZENIT ST. PETERSBURG
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