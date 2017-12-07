UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının sonuna gelindi! Saat 21:00 itibariyla 12 mücadele oynanıyor. Heyecan G, H, I, J, K, L grubu maçlarıyla 23:05'te devam edecek!
A GRUBU
SLAVIA PRAG: 0 - ASTANA: 1
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SLAVIA PRAG-ASTANA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
SLAVIA PRAG: Lastuvka, Sobol, Jugas, Ngadeu-Ngadjui, Frydrych, Danny, Zmrhal, Stoch, Soucek, Rotan, Skoda
ASTANA: Eric, Shitov, Anicic, Muzhikov, Grahovac, Maevski, Logvienko, Shomko, Tomasov, Twumasi, Kabananga
VILLARREAL: 0 - MACCABI TEL AVİV: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... VILLARREAL-MACCABI TEL-AVIV MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
VILLARREAL: Barbosa, Marin, Rukavina, Torres, Montolio, Soriano, Guerra, Chuca, Morlanes, Gonzalez, Poveda
MACCABI TEL AVİV: Rajkovic, Spungin, Babin, Tibi, Davidzada, Mikha, Rikan, Golasa, Peretz, Blackman, Schoenfeld
B GRUBU
DINAMO KIEV: 1 - PARTIZAN: 1
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DINAMO KIEV-PARTIZAN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
DINAMO KIEV: Bushchan, Pivaric, Khacheridi, Kadar, Kedziora, Shepelev, Morozyuk, Tsygankov, Buyalsky, Shaparenko, Moraes
PARTIZAN: Stojkovic, Vulicevic, Mitrovic, Miletic, Soumah, Jevtovic, Luiz, Nemanja Miletic, Pantic, Tawamba, Solomon
YOUNG BOYS: 0 - SKENDERBEU: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... YOUNG BOYS-SKENDERBEU MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
YOUNG BOYS: Wolfli, Burki, Wüthrich, Joss, Ngamaleu, Shick, Aebischer, Teixeira, Nsame, Mbabu, Hoarau
SKENDERBEU: Shehi, Mici, Jashanica, Aliti, Vangjeli, Gavazaj, Nimaga, Muzaka, Demte, Sahiti, Lilaj
C GRUBU
HOFFENHEIM: 1 - LUDOGORETS: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... HOFFENHEIM-LUDOGORETS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
HOFFENHEIM: Kobel, Bicakcic, Hoogma, Rossipal, Nordtveit, Polanski, Passlack, Lorenz, Hack, Zulj, Ochs
LUDOGORETS: Renan, Cicinho, Pimienta, Moti, Plastun, Abel, Dyakov, Goralski, Marcelinho, Wanderson, Vura
D GRUBU
AUSTRIA WIEN: 0 - AEK: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AUSTRIA WIEN-AEK MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
AUSTRIA WIEN: Pentz, Mohammed, Blauensteiner, Shradi, Tarkan, Prokop, Salamon, Holzhauser, Alhassan, Kevin, Pires
AEK: Tsintotas, Bakakis, Lopes, Vranjes, Galo, Chygrynskiy, Simoes, Galanopoulos, Lazaroz, Livaja, Araujo
RIJEKA: 1 - MILAN: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... RIJEKA-MILAN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
RIJEKA: Sluga, Zuparic, Acosty, Elez, Kvzric, Zuta, Puljic, Pavicic, Males, Vesovic, Gavranovic
MILAN: Storari, Calabria, Romagnoli, Zapata, Paletta, Antonelli, Bigli, Zanellato, Locatelli, Andre Silva, Cutrone
E GRUBU
APOLLON LIMASSOL: 0 - EVERTON: 2
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... APOLLON LIMASSOL - EVERTON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
APOLLON: Kissas, Roberge, Sachetti, Martinez, Allan, Jander, Andrei Pitian, Pedro, Papoulis, Schembri, Sardinero
EVERTON: Robles, Feeney, Morgan, Klaassen, Besic, Vlasic, Charsley, Baningime, Hornby, Mirallas, Lookman
ATALANTA: 1 - LYON: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATALANTA - LYON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
ATALANTA: Berisha, Toloi, Masiello, Caldara, Hateboer, Cristante, Gomez, Freuler, Spinazzola, Ilicic, Petagna
LYON: Lopes, Rafael, Diakhaby, Marcelo, Mendy, Ferri, Fekir, Ndombele, Diaz, Depay, Cornet
F GRUBU
KOPENHAG: 0 - SHERIFF: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KOPENHAG - SHERIFF MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
KOPENHAG: Olsen, Vavro, Boilesen, Ankersen, Lüftner, Kvist, Verbic, Zeca, Santander, Sotiriou, Falk
SHERIFF: Mikulic, Racu, Kulusic, Susic, Posmac, Silva LEite, Anton, Brezovec, Kendysh, Jairo, Badibanga
FASTAV ZLIN: 0 - LOKOMOTIV MOSKOVA: 0
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FASTAV ZLIN - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
ZLIN: Zlamal, Gajic, Hronek, Jiracek, Holzer, Matejov, Hnanicek, Kopecny, Vukadinovic, Traore, Diop
LOKOMOTIV MOSKOVA: Kochenkov, Pejcinovic, Kvirkvelia, Fernandes, Farfan, Aleksandr, Ignatjev, Denisov, Miranchuk, Anton Miranchuk, Lysov
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