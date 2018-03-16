UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tamamlandı!

4 | 9

Lyon, 1-0'ın rövanşında evinde CSKA Moskova'yı konuk etti. Maçta ilk gol CSKA'lı Golovin'den geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda ise bambaşka bir Lyon vardı. 58. dakikada Cornet durumu 1-1'e getirdi.