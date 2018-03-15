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Maçın skorunu belirleyen gol ise 74. dakikada Williams'tan geldi ve Athletic Bilbao kendi evinde Marsilya'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın 76. dakikasında Aduriz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını son 14 dakikada 10 kişi bıraktı. Marsilya bu skorla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.