12 | 36

27. dakikada Oyarzabal'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Avusturya ekibi, 57'de Odriozola ve 80'da Januzaj'ın gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü. Ancak 90'da Minamino ile 1 gol daha bulan Salzburg, skoru 2-2 yaparak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.