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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda heyecanı, Sporting Lizbon'un deplasmanda Astana'yı 3-1 mağlup ettiği maçla başladı. Östersunds-Arsenal, Real Sociedad-Salzburg, Nice-Lokomotiv Moskova, Steaua Bükreş-Lazio, Lyon-Villarreal, Celtic-Zenit, Kopenhag-Atletico Madrid, Marsilya-Braga, Ludogorets-Milan, Spartak Moskova-Athletic Bilbao, Dortmund-Atalanta, Partizan-Plzen, Napoli-RB Leipzig ve AEK-Dinamo Kiev maçlarının tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

15 Şubat 2018 Perşembe, 19:17:31 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları, bu gece oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

ASTANA: 1 - SPORTİNG LİZBON: 3 (7' Tomasov | 48' Fernandes p., 50' Martins, 55' Doumbia)
(62. dakikada Logvinenko kırmızı kart gördü)

STAT: Astana Arena
SAAT: 19:00
HAKEM: Ruddy Buquet

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... ASTANA - SPORTİNG LİZBON MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

ASTANA: Eric, Shitov, Logvinenko, Anicic, Shomko, Beisebekov, Twumasi, Maevski, Kleinheisler, Tomasov, Despotovic
YEDEKLER: Mokin, Murtazaev, Zainutdinov, Stanojevic, Postnikov, Maliy
TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov

SPORTİNG LİZBON: Patricio, Coentrao, Pinto, Coates, Piccini, Acuna, Carvalho, Ruiz, Fernandes, Martins, Doumbia
YEDEKLER: Salin, Ristovski, Cesar, Ribeiro, Battaglia, Montero, Leao
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

MARSİLYA: 3 - BRAGA: 0 (4', 69' Germain, 74' Thauvin)

STAT: Velodrome
SAAT: 21:00
HAKEM: Serdar Gözübüyük

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... MARSİLYA - BRAGA MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

MARSİLYA: Pele, Amavi, Rolando, Rami, Sarr, Payet, Gustavo, Lopez, Germain, Njie, Ocampos
TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia

BRAGA: Matheus, Figueiras, Rosic, Viana, Sequeira, Vukcevic, Danilo, Esgaio, Sousa, Paulinho, Carlos
TEKNİK DİREKTÖR: Abel Ferreira

ÖSTERSUND: 0 - ARSENAL: 3 (13' Monreal, 28 Papagiannopoulos k.k, 58' Mesut Özil)

STAT: Östersund Arena
SAAT: 21:00
HAKEM: David Fernandez Borbalan

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... ÖSTERSUND - ARSENAL MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

ÖSTERSUNDS: Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren; Edwards, Nouri, Mensah, Sema; Ghoddos, Gero
TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter

ARSENAL: Ospina; Bellerin, Chambers, Mustafi, Monreal; Elneny, Maitland-Niles; Iwobi, Mkhitaryan, Ozil; Welbeck
TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger

LUDOGORETS: 0 - MILAN: 3 (45' Cutrone, 64' Rodriguez, 90' Borini)

STAT: Ludogorets Arena
SAAT: 21:00
HAKEM: Milorad Mazic

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... LUDOGORETS - MILAN MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

LUDOGORETS: Renan, Cicinho, Moti, Plastun, Sasha, Dyakov, Abel, Lukoki, Marcelinho, Misidjan
TEKNİK DİREKTÖR: Dimitar Dimitrov

MILAN: Donnarumma, Abate, Romagnoli, Bonucci, Calabria, Biglia, Kessie, Bonaventura, Hakan, Cutrone, Suso
TEKNİK DİREKTÖR: Gennaro Gattuso

REAL SOCIEDAD: 2 - SALZBURG: 2 (27' Oyarzabal k.k 90' Minamino | 57' Odriozola, 80' Januzaj)

STAT: Anoeta
SAAT: 21:00
HAKEM: Bobby Madden

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

REAL SOCIEDAD: Rulli, Odriozola, Llorente, Moreno, Rodrigues, Oyarzabal, Zubeldia, Illaramendi, Prieto, Juanmi, Bautista
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Sacristan

RB LEIPZIG: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Yabo, Schlager, Samassekou, Haidara, Dabbur, Hwang
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose

SPARTAK MOSKOVA: 1 - ATHLETIC BILBAO: 3 (60' Luiz Adriano | 22', 39' Aduriz, 45' Rico)

STAT: Stadion Spartak
SAAT: 21:00
HAKEM: Benoit Bastien

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... SPARTAK MOSKOVA - ATHLETIC BILBAO MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

SPARTAK MOSKOVA: Rebrov, Eschenko, Serdar, Kutepov, Kombarov, Glushakov, Fernando, Promes, Melgarejo, Zobnin, Adriano
TEKNİK DİREKTÖR: Massimo Carrera

ATHLETIC BILBAO: Herrerin, De Marcos, Alvarez, Etxeita, Lekue, Iturraspe, Rico, Susaeta, Inaki, Garcia, Aduriz
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Angel Ziganda

NICE: 2 - LOKOMOTIV MOSKOVA: 3 (3', 28' (p) Balotelli | Manuel Fernandes 45' (p.) , 68', 77')
(67. dakikada Racine kırmızı kart gördü)

STAT: Stade de Nice
SAAT: 21:00
HAKEM: Istvan Kovacs

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... NICE - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

NICE: Benitez, Sarr, Marlon, Dante, Coly, Saint-Maximin, Lees-Melou, Seri, Cyprien, Balotelli, Plea
TEKNİK DİREKTÖR: Lucien Favre

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Pejcinovic, V. Denisov, Anton Miranchuk, I. Denisov, Kolomeytsev, Fernandes, Ari, Aleksei Miranchuk
TEKNİK DİREKTÖR: Yuri Semin

DORTMUND: 3 - ATALANTA: 2 (30' Schürrle, 65', 90+1 Batshuayi | 51'  56' Ilicic)

STAT: Signal Iduna Park
SAAT: 21:00
HAKEM: Daniel Stefanski

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... DORTMUND - ATALANTA MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

DORTMUND: Bürki, Piszczek, Ömer, Papastathopoulos, Toljan, Castro, Weigl, Schürrle, Pulisic, Reus, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Peter Stöger

ATALANTA: Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Hateboer, Cristante, De Roon, Freuler, Spinazzola, Ilicic, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Gian Piero Gasperini

STEAUA BÜKREŞ: 1 - LAZIO: 0 (29' Gnohere)

STAT: Arena Nationala
SAAT: 23:05
HAKEM: Deniz Aytekin

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... STEAUA BÜKREŞ - LAZIO MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

STEAUA BÜKREŞ: Vlad, Benzar, Gaman, Planic, Morais, Nedelcu, Pintilii, Tanase, Budescu, Man, Gnohere
TEKNİK DİREKTÖR: Nicolae Dica

LAZIO: Strakosha, Bastos, Felipe, Caceres, Basta, Murgia, Lucas, Milinkovic-Savic, Lukaku, Caicedo, Nani
TEKNİK DİREKTÖR: Simone Inzaghi

PARTIZAN: 1 - VIKTORIA PLZEN: 1 (58' Tawamba, 81' Reznik)

STAT: Stadion FK Partizan
SAAT: 23:05
HAKEM: Tasos Sidiropoulos

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... PARTIZAN - VIKTORIA PLZEN MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

PARTIZAN: Stojkovic, Vulicevic, Miletic, Mitrovic, Urosevic, Tosic, Jevtovic, Pantic, Jankovic, Tawamba, Soumah
TEKNİK DİREKTÖR: Miroslav Djukic

VIKTORIA PLZEN: Hruska, Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky, Hrosovsky, Horova, Petrzela, Kolar, Kopic, Krmencik
TEKNİK DİREKTÖR: Pavel Vrba

LYON: 3 - VILLARREAL: 1 (46' Ndombele, 49' Fekir, 82' Depay | 63' Fornals)

STAT: 23:05
SAAT: Gerland
HAKEM: Viktor Kassai

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... LYON - VILLARREAL MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

LYON: Lopes, Rafael, Marcelo, Morel, Marçal, Tousart, Ndombele, Aouar, Fekir, Traore, Diaz
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Alvaro, Ruiz, Costa, Castillejo, Hernandez, Trigueros, Fornals, Cheryshev, Bacca
TEKNİK DİREKTÖR: Javier Calleja

NAPOLI: 1 - LEIPZIG: 3 (52' Oumas | 61' 90' Werner, 74' Bruma)

STAT: San Paolo
SAAT: 23:05
HAKEM: Artur Dias

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... NAPOLI - RB LEIPZIG MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

NAPOLI: Reina, Maggio, Koulibaly, Tonelli, Hysaj, Hamsik, Diawara, Rog, Zielinski, Callejon, Ounas
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

RB LEIPZIG: Gulacsi, Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann, Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma, Poulsen, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Ralph Hasenhüttl

CELTIC: 1 - ZENIT: 0 (78' McGregor)

STAT: Celtic Park
SAAT: 23:05
HAKEM: Damir Skomina

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... CELTIC - ZENIT MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

CELTIC: De Vries, Lustig, Ajer, Simunovic, Tierney, Brown, Ntcham, Eboue, McGregor, Forrest, Dembele
TEKNİK DİREKTÖR: Brendan Rodgers

ZENIT: Lunev, Mevlja, Mammana, Criscito, Smolnikov, Erokhin, Kuzyaev, Paredes, Rigoni, Kokorin, Zabolotny
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini

AEK: 1 - DINAMO KIEV: 1 (19' Tsygankov | 80' Ajdarevic)

STAT: OAKA SPIROS LOUIS
SAAT: 23:05
HAKEM: Carlos Del Cerro

AEK: Barkas, Galo, Vranjes, Lampropoulos, Bakakis, Galanopoulos, Simoes, Livaja, Klonaridis, Bakasetas, Giakoumakis
TEKNİK DİREKTÖR: Manuel Jimenez

DİNAMO KIEV: Boyko, Kedziora, Khacheridi, Kadar, Morozyuk, Shepeliev, Buyalskiy, Tsygankov, Garmash, Gonzalez, Moraes
TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandr Khatskevich

KOPENHAG: 1 - ATLETICO MADRID: 4 (15' Fischer | 21' Saul, 37' Gameiro, 71' Griezmann, 77' Vitolo)

STAT: Kopenhag Stadyumu
SAAT: 23:05
HAKEM: Aleksei Kulbakov  ,

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR... KOPENHAG - ATLETICO MADRID MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

KOPENHAG: Olsen, Ankersen, Vavro, Lüftner, Boilesen, Falk, Kvist, Gregus, Skov, Sotiriou, Fischer
TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken

ATLETICO MADRID: Moya, Juanfran, Godin, Gimenez, Hernandez, Correa, Partey, Saul, Koke, Gameiro, Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

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