Eylül 2016'da UEFA'nın başkanı seçilen Aleksander Ceferin, İspanya'da yayın yapan Marca'ya özel açıklamalar yaptı. Röportajda FFP ve Galatasaray'la ilgili yöneltilen soru ve Ceferin'in cevabı ise dikkatleri çekti.

Normalde kulüpler özelinde konuşmaktan kaçınan Ceferin, kendisine yöneltilen "PSG, Milan ya da Galatasaray'ın durumları nedir?" sorusunu yanıtladı. Ceferin, "Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki komitelerimiz, bu önemli kulüplerin durumlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürütüyor. Bana göre bu konuda tartışma yapmak bir hayli zor. Kişisel bir yorum yapamam ancak bu kulüpler ya da başka herhangi bir kulüp umarım sorun yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün bir açıklama yapmış ve "Sanırım yoğunluktan 11 Mayıs'a kaldı. Biz her hafta güncel bilgileri UEFA'ya veriyoruz. Özellikle taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Lisanslı ürünlerde, biletlerde, localarda verdikleri destek muazzam. Bu destek UEFA'nın da gözünden kaçmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KARAR 11 MAYIS'TA VERİLECEK!

UEFA'nın Galatasaray Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği geçen günlerde açıklanmıştı. Bu tarihte yapılacak toplantıdan sonra Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı belli olacak.