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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. 1955 yılından bu yana, zaman zaman başka adlarla düzenlenen Şampiyonlar Ligi, günümüzdeki formatına 1992 yılında kavuştu. UEFA'nın açıkladığı listede ilk 20 takım arasına Türkiye'den tek takım girebildi! İşte tüm zamanların en başarılı kulüpleri