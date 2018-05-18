FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, İtalya ile Hollanda arasında oynanacak final karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Meler, 20 Mayıs Pazar günü İngiltere'nin Rotherham kentindeki New York Stadı'nda TSİ 20.15'te başlayacak final müsabakasında düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını ise Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonundan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.

Halil Umut Meler, 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada finalden önce İngiltere-İsrail, Hollanda-İspanya ve Bosna Hersek-İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı.