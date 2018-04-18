UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.
Sporx'te yer alan habere göre; Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.
Ceferin'e ayrıca, kredi sisteminin harekete geçirilmesinin yanı sıra mevzuattaki olası değişiklikler hakkında da sorular soruldu ve şu yanıtı verdi: "Yeni önlemlere ihtiyacımız var ve herkesi dahil ediyoruz, oyuncuları da. Bu sırada takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı yasal sorunları vardır, ancak bir lüks vergisi uygulanabilir. Hepimiz hemfikir olmalıyız, ama büyük kulüpler bile bu müdahaleleri istiyor" şeklinde konuştu.
Real Madrid - Juventus maçının 90+7. dakikasında verilen penaltı kararı hakkında da konuşan Caferin, "Maçı son dakikada verilen bir penaltı ile kaybetmenin Buffon ve Agnelli'de yarattığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Collina hakkında yaptığı açıklamaların ardından Agnelli ile görüştüm ve gereken saygı gösterdi, bir beyefendi gibi davrandı. Agnelli, hiçkimseye hakaret etmedi ya da bir saldırıda bulunmadı. Collina'nın suçlu olduğunu düşüncesine de katılmıyor. Bir takımda futbolcuları seçen teknik direktör gibi, Collina da en iyi durumda olan hakemleri seçmeye çalışıyor. Collina, UEFA'ya çok değer kattı ve ona asla karışmam" dedi.
DÜNYA KUPASI'NDA "VAR" UYGULAMASI
Dünya Kupası'nda "VAR" uygulanacak olmasıyla endişelerle ilgili konuşan UEFA Başkanı, "Bu yaz "VAR" sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanması hakkında bir korku mevcut. Bu sistemi hiç kullanmamış bazı hakemlerimiz, Dünya Kupası'nda görev yapacak. Umarım skandallar yda problemler olmaz. Bu eşsiz bir turnuva. İtalyan ya da Alman hakemlere bu turnuva daha kolay gelebilir. Premier Lig'de bile bu sistem ertelendi." dedi.
La Gazetta'nın "Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren VAR'ı tanıtmayı önermesi üzerine Ceferin, "Devam eden bir organizasyonda değişiklik yapamazsınız. Kurallar baştan sona aynı olmalıdır. Böyle olmazsa biri çıkar ve "VAR iki ay önce olsaydı..." diyebilir. Ayrıca Real Madrid - Juventus maçında VAR olsaydı ne değişecekti? Pozisyonu en az yirmi kez izleyenler var, yarısı penaltı olduğunu, yarısı ise penaltı olmadığını söylüyor. Ancak Manchester City - Liverpool maçında iptal edilen gol pozisyonunda yararlı olabilirdi. Ama sonra başka problemler de olacak." ifadelerini kullandı.
Ceferin son olarak "Gerçekçi bakarsak, 2019-2020 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Asya şampiyonlar Ligi'nde bu sistemi kullanabiliriz." açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.