UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.



Sporx'te yer alan habere göre; Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.



Ceferin'e ayrıca, kredi sisteminin harekete geçirilmesinin yanı sıra mevzuattaki olası değişiklikler hakkında da sorular soruldu ve şu yanıtı verdi: "Yeni önlemlere ihtiyacımız var ve herkesi dahil ediyoruz, oyuncuları da. Bu sırada takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı yasal sorunları vardır, ancak bir lüks vergisi uygulanabilir. Hepimiz hemfikir olmalıyız, ama büyük kulüpler bile bu müdahaleleri istiyor" şeklinde konuştu.



Real Madrid - Juventus maçının 90+7. dakikasında verilen penaltı kararı hakkında da konuşan Caferin, "Maçı son dakikada verilen bir penaltı ile kaybetmenin Buffon ve Agnelli'de yarattığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Collina hakkında yaptığı açıklamaların ardından Agnelli ile görüştüm ve gereken saygı gösterdi, bir beyefendi gibi davrandı. Agnelli, hiçkimseye hakaret etmedi ya da bir saldırıda bulunmadı. Collina'nın suçlu olduğunu düşüncesine de katılmıyor. Bir takımda futbolcuları seçen teknik direktör gibi, Collina da en iyi durumda olan hakemleri seçmeye çalışıyor. Collina, UEFA'ya çok değer kattı ve ona asla karışmam" dedi.

DÜNYA KUPASI'NDA "VAR" UYGULAMASI



Dünya Kupası'nda "VAR" uygulanacak olmasıyla endişelerle ilgili konuşan UEFA Başkanı, "Bu yaz "VAR" sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanması hakkında bir korku mevcut. Bu sistemi hiç kullanmamış bazı hakemlerimiz, Dünya Kupası'nda görev yapacak. Umarım skandallar yda problemler olmaz. Bu eşsiz bir turnuva. İtalyan ya da Alman hakemlere bu turnuva daha kolay gelebilir. Premier Lig'de bile bu sistem ertelendi." dedi.



La Gazetta'nın "Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren VAR'ı tanıtmayı önermesi üzerine Ceferin, "Devam eden bir organizasyonda değişiklik yapamazsınız. Kurallar baştan sona aynı olmalıdır. Böyle olmazsa biri çıkar ve "VAR iki ay önce olsaydı..." diyebilir. Ayrıca Real Madrid - Juventus maçında VAR olsaydı ne değişecekti? Pozisyonu en az yirmi kez izleyenler var, yarısı penaltı olduğunu, yarısı ise penaltı olmadığını söylüyor. Ancak Manchester City - Liverpool maçında iptal edilen gol pozisyonunda yararlı olabilirdi. Ama sonra başka problemler de olacak." ifadelerini kullandı.



Ceferin son olarak "Gerçekçi bakarsak, 2019-2020 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Asya şampiyonlar Ligi'nde bu sistemi kullanabiliriz." açıklamasını yaptı.