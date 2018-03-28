Avrupa’da bir çok kulübün belalısı haline gelen Finansal Fair Play (FFP) Kuralları değişiyor. Skorer'de yer alan habere göre, UEFA’nın son yıllarda uygulamaya koyduğu, kulüplerin mali yapılarını bir düzen altında tutmayı hedefleyen sistemin, ikinci sürümünün yolda olduğu ortaya çıktı.
GELECEK SEZON GEÇERLİ OLACAK
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili olarak Roma’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bir dizi karar alındı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP Regülasyonu’na eklenmesi kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili daha sıkı tedbirler getirecek yeniliklerin 24 Mayıs’taki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildikten sonra, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli bir şekilde uygulanmaya geçmesinin beklendiği bildirildi.
PSG'NİN HARCAMALARI KURALI DEĞİŞTİRTTİ
Toplantıda alınan kararlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi 100 milyon euro sınırlaması olarak dikkat çekti. Buna göre bundan böyle bir kulüp bir yılda en fazla 100 milyon euroluk transfer harcaması yapabilecek. Bu kararın alınmasında, PSG’nin geride kalan senede yaptığı, Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon euroluk harcamadan doğan rahatsızlığın bulunduğuna dikkat çekildi.
MENAJER ÜCRETLERİ AÇIKLANACAK
Yeni kurallar bundan böyle yapılan transferlerde sadece bonservis ve oyuncu ücretlerini sisteme girmeyi yeterli kılmayacak. Kulüpler gerçekleşen transferlerde oyuncu menajerlerine ne kadar ödediklerini, kulübün resmi internet sitesinden duyurmak zorunda olacaklar.
KONTROL SÜRECİ HIZLANACAK
Alınan yeni kararların önemli bir kesiminin, kontrol prosedürlerini hızlandırmak olduğu bildirildi. Buna göre UEFA bundan böyle FFP ile ilgili kulüplere daha hızlı müdahale edebilecek. Mevcut durumda UEFA’nın bir kulübün durumuyla ilgili araya girmesi 18 ila 22 ayı buluyordu. Bu sistem borç ve kazançların kulüp hesabına işlenmesine mutekabil, özel borç seviyesini işaret ederek UEFA’nın geçtiğimiz sezonlarla ilişkili anında analiz yapıp durumu ortaya koymasını sağlayacak.
"UEFA İLE ANLAŞMAYA VARILDI"
Toplantıya katılan isimler arasında bulunan Juventus Kulübü Sahibi ve aynı zamanda ECA Başkanı Andre Agnelli “Finansal Fair Play 2.0 diyeceğimiz bir dizi yeni kural hakkında UEFA ile anlaşmaya varıldı” dedi. Yönetim Kurulu üyesi Anderlecht Kulübü’nden Michael Verschueren de çok fazla detaya girmekten kaçınarak “Farklı ülkelerden kulüplere aynı kurallar uygulanmalı” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.